«Nessuna carenza di farmaci per emofiliaci né al Centro malattie rare, emostasi e trombosi né alla Farmacia dell’Aou di Sassari». Sono le rassicurazioni delle direttrici delle due strutture, Lucia Mameli e Gabriella Carmelita, che intervengono a seguito di un articolo apparso sulle testate giornalistiche online in relazione alle dichiarazioni del consigliere regionale del M5S, Roberto Li Gioi, che sull’argomento aveva presentato un’interrogazione all’assessore della Sanità.

«Come Centro – afferma Lucia Mameli – abbiamo sempre seguito i pazienti e consegnato loro il piano terapeutico. Per i nostri pazienti che ritirano il farmaco nella Farmacia Aou non ci risulta nessun problema di carenza».

Le fa eco la direttrice della Farmacia ospedaliera dell’Aou di Sassari: «Siamo in grado di garantire la fornitura del farmaco ai pazienti del Centro che ritirano il farmaco a Sassari, per il periodo previsto dal piano terapeutico – afferma Gabriella Carmelita –. Al momento, non abbiamo nessuna criticità per nuovi acquisti.

«Qualora ci fossero delle problematiche per i pazienti del Nord Sardegna che non ritirano il farmaco nella nostra struttura – prosegue –, siamo in grado di dare un supporto per garantire la continuità terapeutica».

