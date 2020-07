Porto Torres si prepara per le elezioni comunali, previste in autunno, alle quali non parteciperà l’attuale sindaco Sean Wheeler: il candidato pentastellato per la carica di primo cittadino della città del Nord Sardegna sarà Sebastiano Sassu, vicesindaco di Wheeler fino al 2016, quando presentò le dimissioni “per motivi personali”.

Sassu, 56 anni, militare in congedo, è stato scelto come candidato dal Meetup locale Attivisti turritani e dalla maggioranza del M5s che siede in Consiglio comunale. “Ho accettato la candidatura con entusiasmo e senso di responsabilità, perché sento il dovere di proseguire l’esperienza maturata in questi 5 anni di governo della città, con la consapevolezza della necessità di un cambio di passo energico e coraggioso, per migliorare le condizioni della nostra comunità ed è mia ferma intenzione puntare a sviluppare quei settori maggiormente critici e deficitari”, dichiara Sassu.

Nel suo programma elettorale annuncia come punti fondamentali la semplificazione dell’amministrazione pubblica, la creazione di un ufficio programmazione e progettazione per la ricerca di finanziamenti, il miglioramento della viabilità, l’attenzione alle fasce sociali più deboli. “Il mio sarà un piano di azione, concreto, che punterà a risultati ambiziosi, con proposte e idee innovative, in grado di trasformare la nostra amata città. Nei prossimi giorni presenterò il nuovo programma amministrativo e comunicherò la composizione della nuova squadra dei candidati al consiglio comunale”.