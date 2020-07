“Poteva diventare una tragedia”. È l’estrema sintesi fatta da un lettore di Cagliaripad che ha segnalato un fatto avvenuto al Parco Europa di Pitz’e Serra, durante una passeggiata con alcuni cuccioli.

“Alle 9.30 – spiega il nostro lettore – una signora, come tante altre, stava portando a spasso il proprio cane libero dal guinzaglio nell’area pubblica. Nonostante avessi sollecitato la signora a mettere il guinzaglio al cane utilizzando toni pacati, questa con prepotenza mi rispondeva che nello spazio aperto non era tenuta a mettere il guinzaglio. Io avevo i miei cuccioli, al guinzaglio, e un attimo dopo il mio appunto, il cane della signora si è scagliato all’impazzata contro i miei animaletti. Per fortuna sono riuscito ad intervenire ed a scongiurare quella che poteva diventare una tragedia”.

“Il tutto – afferma il lettore – è avvenuto sotto gli occhi delle persone del parco che hanno assistito alla scena sentendo tra l’altro le bestemmie e le parolacce che uscivano dalla bocca della signora. Il guardiano del parco non è intervenuto, sottolineando che in altre occasioni l’ha fatto subendo gli insulti da parte di qualcuno. Ho chiamato la polizia municipale, che come sempre avviene nei miei casi, ha detto che avrebbe inviato una pattuglia, che purtroppo non è mai arrivata”.

“Sono un quartese – continua il lettore –, fiero della bellezza della mia città, grato di avere uno spazio verde in città così curato, ma ancora una volta deluso dai miei concittadini, arroganti, fieri di utilizzare come unica legge morale la prepotenza fisica e verbale e non puniti di questo atto ignobile. Da parte mia ci sarà sempre l’impegno di offrire la mia professionalità alla città di Quartu ed il mio onesto impegno di cittadino affinché possa essere sempre più efficiente”.