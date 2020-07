La strada statale 389Var‌‌ Nuoro – Lanusei è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni tra i km 0,360 e 6,000, a Nuoro, a causa di un incendio in corso a bordo strada. A darne notizia è l’Anas.

Le deviazioni sono segnalate in loco.

Il personale Anas è presente sul posto per la gestione dell’emergenza, la regolazione della viabilità e per ripristinare la circolazione in piena sicurezza in tempi brevi.