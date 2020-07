Hellfire Booking Agency ed ERocks Production hanno annunciato una nuova avventura per i God Is An Astronaut.

Suggestivi, rarefatti e ammalianti, i God Is An Astronaut sono la fusione di post-rock stratosferico ed elementi space rock. Contro ogni forma di guerra, eclettico e con le mani sempre cariche di nuove visioni, il gruppo miscela le sue performance siderali con spettacoli di luce risonanti delle aurore boreali e vocal celesti, per un’esperienza a dir poco siderea.

I God Is An Astronaut torneranno in Italia per tre nuove date, per un totale di sei tappe quest’estate. Due saranno nel mese di maggio e quattro, tra cui una a Cagliari, nel mese di luglio.

22.05.21 | HIROSHIMA MON AMOUR, TORINO



23.05.21 | AUDITORIUM SAN DOMENICO, FOLIGNO



07.07.21 | CIRCOLO MAGNOLIA, MILANO



08.07.21 | ROCK IN ROMA, ROMA



09.07.21 | CONCRETION POST ROCK FEST, ACQUILEIA



11.07.21 | FABRIK, CAGLIARI