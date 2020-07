“Oggi possiamo finalmente annunciare che con la guarigione dell’ultimo concittadino positivo Quartu è città covid free”. Lo scrive il primo cittadino Stefano Delunas in una nota Facebook.

“Lo aspettavamo da molto – scrive il sindaco – ci abbiamo creduto e abbiamo ‘lavorato’ in tal senso, prendendo le dovute precauzioni e rispettando quindi, ognuno a suo modo, le misure anti-contagio, maledettamente stringenti durante la Fase 1 dell’emergenza epidemiologica, e poi un po’ più tolleranti nella Fase 2, per arrivare alle attuali regole della Fase 3 che ci hanno permesso di ritrovare quasi tutte le nostre abitudini!.

“Il virus fuori dalla nostra città esiste ancora – conclude Delunas – non è ancora sconfitto e continua a mietere vittime. In un mondo globalizzato come quello attuale non abbiamo la certezza che non possa ripresentarsi anche qui, e per questo dobbiamo assolutamente continuare a usare la mascherina e a rispettare le regole di prevenzione. Per il bene di tutta la comunità, per rispetto verso chi non c’è più, per dovere verso tutte quelle persone, medici, infermieri, volontari, che in questa emergenza sono stati immensi e che oggi ci permettono di sorridere”.