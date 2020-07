Lutto nel mondo della politica sarda: è morto oggi ad Arbatax (Tortolì) Giorgio Ladu, ex assessore regionale alla Sanità. Aveva 77 anni ed era malato da tempo, lascia la moglie e due figli.

Ladu era stato anche sindaco di Tortolì per mandati due mandati: tra il 1979 e il 1980 e tra il 1992 e il 1994 ed è stato segretario del Partito Sardo d’azione nei primi anni 90. “È una grave perdita per la nostra città e per la politica sarda – ha detto all Ansa il sindaco di Tortolì Massimo Cannas- Era una persona legata alla comunità e un punto di riferimento per tutti. È stato protagonista di tante battaglie dalla sanità ai trasporti e ha gestito un momento importante della sanità regionale.

Ci lascia un uomo capace e determinato che si è speso per lo sviluppo del nostro territorio. A nome mio e dell’ amministrazione comunale il nostro abbraccio alla famiglia”.

Il presidente della Regione, Christian Solinas, esprime il suo profondo cordoglio per la scomparsa di Giorgio Ladu, sardista ed esponente di primo piano della politica regionale. “Ladu – afferma Solinas – è stato sempre un esempio illuminato che ha rappresentato i valori sardisti e autonomistici nella sua lunga carriera di amministratore e politico, espressa anche ai massimi livelli in Parlamento. Ha condiviso e portato avanti con lealtà tante battaglie a tutela degli interessi dei Sardi e della nostra Isola esprimendo sempre con forza l’identità e la fierezza dei nostri valori più autentici. A lui ero legato da un profondo sentimento di amicizia e vorrò sempre conservare e custodire il suo pensiero e i suoi insegnamenti autorevoli e attuali”.