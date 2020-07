Le Sentinelle in piedi sono tornate in piazza a Cagliari, in contemporanea con altre 100 piazze italiane.

Le motivazioni della manifestazione. «Da Nord a Sud – si legge sul sito Restiamoliberi – un popolo si alzerà in piedi per dire “No” al liberticida ddl Zan sull’omotransfobia, ora in discussione in Parlamento”.

L’appuntamento era previsto per oggi pomeriggio, sabato 11 luglio, alle ore 19 al Bastione Saint Remy. Ecco la piazza con i manifestati:

Insieme ai manifestanti, però, anche un folto gruppo di contestatori, come dimostra questo video: