Incidente stradale nella notte sulla SS 131 dcn in direzione Abbasanta dove all’altezza del chilometro 10.500 il conducente di un’auto non è riuscito ad evitare un bovino.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza dello scenario, il conducente è stato trasportato in ospedale per accertamenti dal personale sanitario.