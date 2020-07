Serie B, rissa finale in Juve Stabia-Virtus Entella

Il finale del match infatti è stato a dir poco infuocato. In particolare il tutto è iniziato al 54′, quando Coppolaro e Canotto vengono espulsi a seguito di brutte entrate e reazioni non appropriate.

La situazione purtroppo si protrae anche dopo il 90esimo minuto: Coppolaro è stato addirittura colpito e trasportato in ospedale per alcuni accertamenti dopo una rissa accesa con un dirigente del club campano e con Canotto.