“Da ormai troppo tempo assistiamo inermi al triste teatrino che ha come protagonista Casa Serena, l’istituto per anziani della città di Iglesias, la quale da decenni a causa degli alti costi di gestione naviga in cattive acque – scrive in una nota Luca Putzu, Segretario regionale Fgci – ci aspettavamo una forte e decisa presa di posizione da parte dell’Amministrazione Comunale, ed invece la musica è sempre la stessa”.

“Per l’ennesima volta la struttura resterà in piedi grazie alla generosità della giunta Regionale, questa volta sarà la Lega a prestare soccorso alla maggioranza cittadina, totalmente incapace sino ad oggi di attuare una strategia su Casa Serena – prosegue Putzu – ricordiamo a tutti che alcuni lavoratori hanno già ricevuto le lettere di licenziamento, ci auspichiamo che tutto ciò venga rettificato”.

“La Federazione Giovanile Comunista Italiana è vicina ai lavoratori in questo triste e burrascoso momento, auspichiamo una risoluzione rapida della vicenda, speranzosi soprattutto che la maggioranza a guida PD riesca finalmente a mantenere la promessa troppe volte rimandata, riuscendo ad inaugurare l’istituto Margherita di Savoia, senza limitarsi a pubblicizzare attività che rientrano nella normale amministrazione”, conclude Putzu.