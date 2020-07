Dieci persone sono state sottoposte ad altrettante ordinanze di custodia in carcere, eseguite dai carabinieri di Corsico (Milano) nell’ambito dell’operazione ‘Lavagna Pulita’. I reati contenstati sono: rapina aggravata, detenzione e porto di armi clandestine, tentata estorsione, ricettazione, lesioni aggravate e furto.

In cinque hanno ricevuto un provvedimento in penitenziario: quattro in Italia e uno in Spagna.

Le indagini hanno permesso che venisse così sgominata un’organizzazione composta da italiani che operavano nel quartiere di edilizia popolare ‘Lavagna’ di Corsico, responsabili di diverse rapine in istituti di credito, centri scommesse e compro oro ed estorsioni ai commercianti.