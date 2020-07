Gli Agenti della Squadra Volante della Questura di Cagliari sono intervenuti ieri pomeriggio in un noto punto commerciale di Selargius in seguito ad una richiesta di aiuto da parte della responsabile che segnalava un furto appena subito. Sul posto i poliziotti hanno accertato che il furto è stato compiuto da due individui a bordo di un furgone Iveco dotato di braccio meccanico, i quali, una volta raggiunto il magazzino nel retro dell’esercizio commerciale, hanno preso diversi colli di merce caricandoli sul mezzo per poi scappare in una strada sterrata del paese.

I poliziotti hanno così visualizzato le immagini del sistema di videosorveglianza del negozio, riconoscendo immediatamente i due uomini autori del colpo: Antonello Dalpadulo, 45enne, e suo fratello Davide, 40enne, entrambi residenti a Selargius e ben noti alle Forze di Polizia. Raggiunta l’abitazione dei due, gli agenti hanno visto il loro furgone parcheggiato davanti e una volta riusciti ad accedere, con non poca difficoltà, nell’appartamento, li hanno scoperti ancora indaffarati a cercare di sistemare la merce appena rubata.

I due fratelli sono stati tratti in arresto per furto aggravato in concorso e accompagnati presso le loro abitazioni in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina. Antonello Dalpadulo, inoltre, è stato arrestato anche per il reato di evasione, poiché sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per precedenti reati contro il patrimonio.