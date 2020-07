Gli Agenti della Squadra Volante della Questura di Cagliari sono intervenuti ieri pomeriggio nel quartiere popolare del Cep perché era stata segnalata, nei pressi di un circolo privato, un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti nel corso di un breve appostamento hanno verificato i movimenti sospetti di un uomo che dopo essere stato avvicinato da altre persone ha prelevato da un vicino cespuglio degli involucri e poi glieli ha consegnati.

Gli Agenti hanno quindi deciso di bloccare l’uomo, sorprendendolo alle spalle, identificandolo per Raffaele Rossi 41enne cagliaritano residente nel quartiere, ben noto alle Forze di Polizia, ed ha immediatamente mostrato nervosismo quando i poliziotti si sono avvicinati al nascondiglio dove nascondeva la droga.

All’interno delle tasche sono stati trovati 242 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio e monete, mentre da un primo controllo nell’area sono stati trovati, vicino al marciapiede, quattro involucri di hashish. Gli Agenti per poter effettuare un controllo capillare della zona hanno chiesto l’intervento dell’Unità Cinofila della Guardia di Finanza che ha trovato, sotto una siepe, di un pacchetto di sigarette con 16 dosi di eroina e 12 di cocaina.

Nella successiva perquisizione domiciliare è stato trovato del materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione. Il quantitativo dello stupefacente sequestrato è di 3,50 grammi di hashish, 1,40 di cocaina e 2 di eroina. Rossi è stato tratto quindi arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio ed è stato condotto presso la propria abitazione in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.