Nonostante le temperature molto alte, diversi volontari si sono rimboccati le maniche e hanno deciso di ripulire la spiaggia di Calamosca e i suoi dintorni. I circa 50 presenti hanno raccolto oltre 100 sacchi di spazzatura.

“Quello che abbiamo fatto non è una cura definitiva ai tanti problemi che affliggono Calamosca”, spiegano i promotori dell’iniziativa. “Molto è stato raccolto, ma ora la palla passa alle istituzioni: c’è bisogno per esempio di interventi importanti da parte del Comune di Cagliari per ripulire la zona e di una seria campagna di prevenzione da parte della Regione Sardegna, soprattutto nelle scuole. Noi associazioni ci siamo, ascoltate i nostri appelli”.

Tra le associazioni che hanno partecipato all’iniziativa Cagliari Pulita, la Farmacia Politica e Sardegna Project, ma anche Reset UniCa, Arrosa Sarda, gli Aligatori di Cagliari e Plastic Free: “Noi siamo del parere che unendo le forze si possa fare tanto”.