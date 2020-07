Cagliari, gattino in difficoltà finisce in un cavedio: soccorso dai Vigili del fuoco

Momenti di paura per un gattino

I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, intorno alle 9, per soccorrere un piccolo gatto caduto nelle bocche di lupo di areazione in un cavedio, appartenente a un magazzino di via Peretti a Cagliari.

Gli operatori del pronto intervento “1A” all’arrivo sul posto hanno aperto le grate in ferro, con una scala in dotazione si sono calati all’interno nel condotto delle bocche di lupo e hanno recuperato il povero gatto sano e salvo. Il felino verrà affidato alla dottoressa di una farmacia veterinaria nelle vicinanze affinché se ne prenda cura.

Foto: