Si era allontana dai propri familiari durante una passeggiata nelle campagne di Esterzili facendo perdere le proprie tracce.

Una tragedia sfiorata, che ha visto protagonista una bimba di 4 anni. Dopo l’allarme dei genitori, sono scattate le ricerche dei carabinieri della Compagnia di Isili e delle stazioni di Sadali, Seui e Esterzili: dopo solo qualche ora la piccola è stata ritrovata.

La bimba si era spostata solo di qualche centinaio di metri ma era difficile da avvistare per via dell’alta vegetazione. Al momento del ritrovamento, la bambina è apparsa in buone condizioni ma un po’ spaventata.