E’ stata temporaneamente chiusa al traffico la strada complanare in direzione Sassari, della statale 131 “Carlo Felice”, all’altezza di Sardara, in provincia di Sud Sardegna

La chiusura si è resa necessaria a causa del danneggiamento accidentale di un palo della linea telefonica, causato dall’urto di un mezzo per lo falciatura dell’erba in servizio per una ditta esterna. Il traffico è deviato sulla viabilità principale della statale 131, al bivio di Sardara (km 53).

Sul posto sono presenti le squadre Anas per consentire la riapertura della complanare nel più breve tempo possibile.