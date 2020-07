Si accendono le luci nell’area archeologica di Nora, a Pula. “Women in Jazz” si ripropone per quattro serate, 1-6-8 e 13 agosto.

Adrienne West, straordinaria vocalist americana (1 agosto); Lisa Bassenge, icona della scena musicale berlinese (6); Sophie Alour, raffinata sassofonista francese (8); Rita Payés, giovanissima e talentuosa trombonista catalana (13) sono le protagoniste della 11/a edizione. Le quattro artiste saranno accompagnate da talentuosi musicisti di fama nazionale e internazionale come tra gli altri il pianista e compositore Dado Moroni, il percussionista Enzo Zirilli, Massimo Faraò, “il più nero dei pianisti italiani”, il batterista Fabrizio Sferra, il contrabbassista Dario Rosciglione, il pianista svedese Jacob Karlzon. In collaborazione con Jazz in Sardegna il 4 è in cartellone il concerto in duo di Michael League e Bill Laurance, fondatore e colonna della funambolica formazione degli Snarky Puppy. L’International Nora Jazz Festival, organizzato da Associazione Enti per lo Spettacolo e Comune di Pula, riparte con una nuova location, a pochi passi dal Teatro Romano, con alcune limitazioni dovute all’emergenza sanitaria da Covid19 e un minor numero di posti disponibili. Il jazz dialoga con le bellezze del territorio, l’antico Teatro romano, itinerari archeologici, baie e fondali dalle trasparenze cristalline, la laguna. Ma anche l’enogastronomia con gli aperitivi musicali sulla terrazza affacciata sul mare firmati da Giuseppe Carrus di Cucina.eat. La novità è la collaborazione con il ristorante Fradis Minoris, a pochi minuti a piedi dalla zona archeologica, sospeso tra il mare e il parco lagunare di Nora. Prenotando e presentando il biglietto dello spettacolo si potrà usufruire di un prezzo speciale sia per l’aperitivo che per la “Cena in jazz”.