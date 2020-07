Approda in Aula il disegno di legge della Giunta Salva imprese da oltre 160 milioni di euro. Oggi il Consiglio regionale si limita alla discussione generale sul passaggio agli articoli. Si proseguirà domani a oltranza con l’esame dei trenta articoli del testo. La misura prevede sostegno ai lavoratori e alle aziende. Ma le risorse sono insufficienti, obietta l’opposizione.

“E su questo chiediamo di intervenire – ha chiarito il relatore di minoranza Piero Comandini (Pd) – di calibrare i fondi per non lasciare scoperte alcune categorie di lavoratori”. Il consigliere dem, in particolare, sostiene che “manca un’analisi della Giunta su cosa ha prodotto la pandemia su quanto sono state colpite le imprese”, e che “il provvedimento va bonificato da norme intruse”.

Il relatore di maggioranza Alfonso Marras (Riformatori) ha elencato le voci di spesa del disegno di legge, dai 18 milioni a favore delle categorie di lavoratori che non hanno ricevuto copertura da provvedimenti del governo o della Regione adottati nel periodo del Covid-19, ai 65 milioni per il fondo Resisto per abbattere il costo del lavoro.

Stefano Schirru (Psd’Az) ha dichiarato che “certo, si poteva fare prima e meglio, ma il Covid-19 è stata una sciagura che ha colto di sorpresa”