Si chiude in Consiglio di Stato il ciclo dei ricorsi contro l’elezione nel Consiglio regionale della Sardegna degli otto consiglieri della Lega. “E’ stato respinto, in via definitiva, l’ultimo di una lunga serie di ricorsi tesi ad estromettere per via giudiziaria dall’Assemblea sarda l’intero Gruppo consiliare della Lega”, scrive su Facebook il presidente del Consiglio regionale ed esponente della Lega Michele Pais.

Oggi, aggiunge, “il Consiglio di Stato ha sancito la legittimità della rappresentanza della Lega, in ossequio alla volontà popolare. Vince la Giustizia, vince la Democrazia”.