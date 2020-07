Fiamme e fumo alla Saras, prima era un backout ma adesso cosa succede?

Questa mattina era stato un blackout delle linee che collegano lo stabilimento Saras al circuito elettrico nazionale a provocare l’emissione di fumi neri che hanno coperto per ore i cieli di Cagliari, ma ora alle 20.00 di sera cosa sarà successo di nuovo allo stabilimento che ha prodotto nuove fiammate e nuovo fumo denso e nero?

La domanda se la stanno facendo in tanti sui social, in questi minuto sono nuovamente decine i post che pubblicano foto e video dell’emissione in aria di fumi color petrolio.

Intanto è stato annunciato per mercoledì 15 luglio dalle 17.30 davanti allo stabilimento un sit-in di protesta promosso da associazioni ambientaliste e sindacati di base.