I consigli musicali con le frasi più belle

Musica e parole, un connubio perfetto! Nel primo appuntamento di luglio il nostro affezionato Dj Who è pronto come sempre a parlarvi di artisti emergenti, ma anche di band con progetti musicali particolari e di alto profilo.

Ecco la playlist (anche su Spotify e Youtube):

1) Disegnerei, Saint Pablo (Pierpaolo Pingitore, Roma, 28) & Bipuntato (Beatrice Chiara Funari, Roma)

Disegnerei i colori del mondo

con i sbagli che ho fatto cambierei l’universo

e non lo so se hai ragione tu o no

2) Barche, Svegliaginevra & Apice (Manuel Apice, Spezia, 25)

E quando il tempo passerà

Su tutti i fogli di giornale

3) Moncler, Geolier (Emanuele Palumbo, Napoli, 20)

Nun te mettere nuda quanno te scite ‘o ssaje perdo ‘a capa

4) Tempo, Ennerico (Enrico Falà, Giulianova, 28)

Fantasticare su una vita irregolare

Dover scappare da un temporale

Puntare una preda come un animale

Cantare una strofa serve a ricordare

5) Non Cambierà, I Segreti (Gruppo, Parma)

Mi chiedo dove sarai tu

Se hai trovato un modo per reagire

A un mondo che non sopportavi più

6) Vienimi (a ballare), Aiello (Antonio Aiello, Cosenza, 35)

Ogni tanto penso ancora

Se non fossi andato a scuola

Non avrei capito bene

Quanta merda puoi evitare

7) L’ago della bussola, Dente (Giuseppe Peveri, Fidenza, 44)

L’unico difetto che hai

Sono io

8) Faccio tardi pure oggi, Neno (Marco Bachi, Pisa, 21)

E faccio tardi pure oggi

Vorrei finisse questo giorno

Vorrei sentirmi dire piano Ti odio

9) Bam bam Twist, Achille Lauro (Lauro de Marinis, Verona, 30) feat Gow Tribe (Matteo Ciceroni, Roma)

La mia tipa è un vampiro ed è pazza di me

10) Ti Ricordi?, Guè Pequeno (Cosimo Fini, Milano, 40)

Ora ho solo una bitch esosa ed un’auto costosa

Oggi puoi fare finta di essere qualcuno

11) Continenti, Elasi (Elisa Massara, Alessandria, 26)

Io non so resistere

Con un continente fra me e te e

E non so più esistere

12) La Canzone dell’estate, Siberia (Gruppo, Livorno)

Ciao, ti saluto con la mano

Mentre parti c’è un dolore

Che ricresce piano piano

13) Onde, Pascucci (Matteo Pascucci, Roma, 35)

E sai che c’è

Questa sera ti porto a ballare

14) Alba, Tancredi (Milano, 19)

Ci sono giorni in cui niente mi va bene

15) Ridere, Antonio Scafuri (Avellino,

Non può piovere per sempre…

Niente di più che una flebile e divertita speranza.

16) Io e me, Santachiara (Alberobello, 22)

Oggi non ho preso sonno per un rimpianto

Che ho fisso in gola da un po’