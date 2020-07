Nabui Società Benefit in collaborazione con Archeotour e Paleotur, società cooperative che gestiscono due dei principali parchi archeologici della Sardegna – il Pozzo di Santa Cristina e il Nuraghe Losa – lanciano due webinar gratuiti per stimolare il dibattito culturale.

I due incontri vedranno la partecipazione di esperti di rilievo nazionale come Patrizia Asproni, Presidente di Confcultura e del museo Marino Marini di Firenze e Luca Scarlini, scrittore e performer, che terranno due masterclass aperte a tutti.

In particolare il 15 luglio alle ore 18, Luca Scarlini inaugurerà il webinar con una lezione dedicata a uno dei luoghi più misteriosi della Sardegna, il pozzo di Santa Cristina e alle figure femminili che giravano intorno a santuari come questo, spesso rimosse dalla memoria della cultura ufficiale, ma sempre vive in quella popolare. Alla masterclass seguirà una talk in cui esperti, studiosi e rappresentanti di alcune delle principali realtà culturali dell’isola dialogheranno sulle nuove modalità di racconto della Sardegna.

“Uno dei nostri obiettivi è quello di esplorare nuovi modi di raccontare la Sardegna, mettendo insieme voci e stimolando il dibattito”, sostiene Massimo Muscas della Cooperativa Archeotour di Paulilatino. “Rappresentiamo un luogo, il Pozzo Sacro di Santa Cristina, che racconta la storia di una Sardegna fertile e fiorente dal punto di vista culturale ed economico, ed è proprio quello di cui ora la Sardegna ha bisogno”.

Il secondo webinar, in programma per giovedì 16 luglio alle ore 18.00, ruoterà, invece, attorno al tema della leadership femminile nell’industria culturale con una lezione sul tema di Patrizia Asproni, attivista di lungo corso e ideatrice dell’hashtag e gruppo Facebook #boycottmanels contro i convegni spesso tutti al maschile. Alla masterclass seguirà una talk in cui alcune voci del panorama culturale italiano porteranno la proprio esperienza proprio sul tema della leadership femminile.

“Il futuro delle imprese culturali passa anche dalla capacità di noi donne di unirci verso un obiettivo comune, creando continuamente occasioni di incontro come questo”, sostiene Patrizia Carta della Cooperativa Paleotur di Abbasanta. “La nostra realtà al Nuraghe Losa è composta prevalentemente da donne che credono nell’arricchimento reciproco come motore dello sviluppo culturale”.

I due eventi rappresentano il primo tassello dei due progetti di ricerca e storytelling innovativo realizzati da Nabui con il contributo di Archeotour e Paleotur per la valorizzazione dei parchi archeologici di Losa e Santa Cristina, che saranno presentati in anteprima il 15 e 16 luglio.

“Le comunità sarde possiedono un grande istinto alla narrazione”, sostiene Tomaso Ledda, co-fondatore di Nabui. “Abbiamo bisogno di raccontare nuove storie, o meglio, vecchie storie in un modo nuovo, affiancando alla narrazione del patrimonio materiale, la valorizzazione del patrimonio immateriale, delle comunità che da millenni abitano questi luoghi”.

Entrambi i webinar rientrano in Nabui Masterclass&Talks, il format di incontri ideato da Nabui e volto a portare in Sardegna i protagonisti locali e nazionali delle scienze umanistiche. Lezioni, dibattiti e incontri per promuovere la cultura della condivisione, stimolare riflessioni e diffondere nuove pratiche di innovazione. Con questo ciclo di incontri, infatti, Nabui mette al servizio delle comunità e dei territori buone pratiche, esperienze e conoscenze in un’ottica di sharing knowledge con l’obiettivo finale di stimolare dibattiti, favorire l’incontro e lo scambio di opinioni e portare sull’isola alcuni dei temi più dibattuti della contemporaneità come sostenibilità, smart communities, nuove energie e valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale di comunità e spazi culturali.