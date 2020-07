Sono ancora disponibili i rimborsi sotto forma di voucher per alcuni degli spettacoli annullati a causa del coronavirus.

Fino all’11 agosto sarà possibile chiedere il rimborso per la Bohème di Giacomo Puccini, registrandosi al sito www.vivaticket.com e allegando la scansione/foto (fronte) dei relativi abbonamenti o biglietti e si può utilizzare entro 18 mesi dall’emissione.

Scade il 16 luglio il termine per la richiesta del rimborso per i possessori di abbonamento o biglietto per gli spettacoli della Stagione concertistica annullati tra il 22 maggio e il 6 giugno 2020. Sarà possibile utilizzare il voucher per l’acquisto di biglietti o abbonamenti per gli spettacoli a partire dall’1 settembre 2020, compatibilmente con la data di riapertura della Biglietteria.

Il Teatro Lirico specifica che i voucher di rimborso saranno utilizzabili per le Stagioni lirica di balletto e concertistica 2021; si consiglia pertanto di conservarli ed utilizzarli per il rinnovo degli abbonamenti.