“Fumi e sostanze tossiche della Saras, da giorni, inquinano l’aria del cielo metropolitano”. Per questa motivazione i delegati di DonneAmbienteSardegna, USB, VerdeSardegnaPulita protesteranno davanti i cancelli della Saras.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 15 luglio ore 17.30.

“Non si può rimanere indifferenti davanti a tali nefandezze, pericolose per la salute pubblica e dell’ambiente” si legge in una nota. Le associazioni hanno invitato la stampa a partecipare per l’illustrazione dell’esposto nei confronti della Saras, corredato da alcune immagini di emissioni nell’aria”.