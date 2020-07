I Riformatori hanno presentato una mozione, primi firmatari Aldo Salaris, Alfonso Marras e Giovanni Antonio Satta, per includere il paesaggio naturalistico della Sardegna, in linea con gli indirizzi di sostenibilità ambientale e sociale, di contrasto dei cambiamenti climatici, di efficientamento della società attraverso la digitalizzazione, nella lista dell’Unesco. “Si tratta di un paesaggio culturale che ancora oggi è contraddistinto da evidente unicità”, spiega Michele Cossa.

I Riformatori chiedono al presidente della Regione Christian Solinas di attivare le procedure opportune e in generale a promuovere per una delle regioni più povere d’Europa come la Sardegna un nuovo modello di “buono” sviluppo.

“La mozione è anche legata al tema dell’Insularità – ha aggiunto Cossa durante un punto stampa organizzato in videoconferenza – infatti noi disponiamo di un patrimonio sconfinato che può diventare veicolo di attrazione turistica straordinaria e le ricadute economiche sarebbero evidenti”.

“Allo stato attuale, “il 90% di questi beni è abbandonato, in molti casi neanche censito in archivi pubblici, spesso alla mercé di trafugatori di reperti che con la loro azione ne decretano una perdita irrimediabile per le generazioni future e in generale per l’Umanità”. L’inserimento nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco avviene solo per i siti che hanno una particolare rilevanza a livello mondiale. Quello sardo può contare su 3500 Domus de Janas, interi campi e isolati Menhir, necropoli scavate nella roccia viva; circa 10mila torri nuragiche, semplici o complesse, Tombe dei Giganti, di cui residuano circa un migliaio di siti riconoscibili, sacrari federali e una rete di pozzi, fonti e opere idrauliche, denominate sacre nella tradizione.