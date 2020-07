Due operatori di una ditta di noleggio natanti di Orosei (Nuoro) sono rimasti ustionati a causa dello scoppio del serbatoio di un gommone avvenuto mentre effettuavano lavori di manutenzione.

I feriti, entrambi ustionati in diverse parti del corpo ma non in condizioni gravi, sono statti trasportati con l’ambulanza del 118 all’ospedale San Francesco di Nuoro dove sono stati ricoverati.

Ancora non sono chiare le cause le dinamiche dell’improvvisa fiammata che ha travolto i due operatori turistici. Il boato è stato sentito a distanza nelle spiagge di Calaliberotto e Calaginepro. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri della stazione di Orosei.