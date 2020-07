Un uomo di 47 anni, italiano, è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di avere picchiato e colpito con un mattarello il figlio 15enne. E’ successo nel Bolognese. E’ stato lo stesso ragazzino a chiedere aiuto rivolgendosi al Telefono Azzurro, la cui centrale ha allertato il 112. I militari hanno raggiunto l’abitazione insieme ai servizi sociali, trovando il 15enne ricoperto di lividi. “L’ho picchiato per educarlo” avrebbe detto il padre ai Carabinieri, che hanno sequestrato l’attrezzo usato per colpire il ragazzo. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in un’altra abitazione.