Vagavano sull’Asse Mediano mentre le auto sfrecciavano loro vicine. Due Pitbull sono stati trovati e salvati dalla Polizia locale di Cagliari nel mezzo della carreggiata della trafficata strada cagliaritana.

I due giovani animali, una femmina di circa 6 anni e un maschio di 4 (probabilmente madre e figlio) si trovavano in una strada per niente sicura per dei cagnolini, che potevano essere investiti dalle auto.

Fortunatamente un agente della Sezione vigilanza Ambientale della Municipale che verso le 6.30 si stava recando al lavoro, è subito intervenuto chiamando la centrale operativa del Corpo chiedendo il pronto intervento di altro personale.

In questo modo, i due cani sono stati prima messi in sicurezza e poi recuperati e trasferiti al canile. Attraverso il microchip sono stati identificati e verranno attivate le attività di indagine per stabilire le responsabilità e le procedure sanzionatorie del caso.

Per fortuna, i due animali stanno bene e nessun veicolo è stato coinvolto.