Intervento dei Vigili del fuoco, a seguito di una richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa del 115 questa mattina nel comune di Quartu Sant’Elena, in via Cavour angolo con via Parrocchia, per il crollo parziale di una struttura fatiscente, una casa storica campidanese disabitata.

Fortunatamente nessun pedone o veicolo al momento erano in transito nell’area coinvolta dagli elementi strutturali finiti sulla sede stradale e all’interno della struttura.

Gli operatori dei Vvf all’arrivo sul posto hanno delimitato l’area e provveduto alla rimozione di altre eventuali parti pericolanti e successivamente alla messa in sicurezza.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale del comune di Quartu Sant’Elena per gestire la viabilità e per quanto di loro competenza.