FTTC o FTTH, qual è la differenza? La connessione Fiber to the cabinet (FTTC) prevede un collegamento in fibra ottica fra l’abitazione e la centralina di strada più vicina. Garantisce maggiore velocità della linea ADSL ed è un’alternativa che ormai ha costi mensili largamente sostenibili. La tecnologia FTTH (Fiber to the home) consente di raggiungere la velocità di 1 Gigabit al secondo, la più elevata in assoluto. Al momento non è però diffusa quanto ADSL e FTTC.