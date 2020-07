“Gli Stati Uniti e il regime sionista farebbero bene a godersi questi giorni, perché li aspettano giorni difficili”.

È l’avvertimento lanciato dal generale Esmail Ghaani, comandante delle forze Qods dei Pasdaran iraniani responsabili per le operazioni all’estero, carica in cui è succeduto a Qassem Soleimani, ucciso nel gennaio scorso in un raid americano a Baghdad.

“Quello che accade negli Usa,, specialmente l’incidente alla nave da guerra” USS Bonhomme Richard alla base navale di San Diego, su cui un’esplosione ha provocato domenica il ferimento di 18 marinai, “è un tormento divino per i loro comportamenti e crimini del passato”, ha aggiunto il comandante, citato dalla Fars, sostenendo che quindi gli americani non devono accusare gli altri, ma prendersela solo con se stessi.