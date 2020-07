Intervento dei Vigili del fuoco di Arzachena, intorno alle 17:10 del pomeriggio di oggi, martedì 14 luglio, sulla Sp 13 (direzione Cannigione) per un incidente stradale.

Per cause ancora da accertare due autovetture si sono scontrate frontalmente e i due conducenti sono rimasti feriti, uno dei quali è stato estratto dalle lamiere dai pompieri con l’ausilio delle cesoie idrauliche e trasportato in ospedale dall’elicottero del 118.

I vigili del fuoco hanno inoltre messo in sicurezza le auto e bonificato la zona. Sul posto erano presenti ambulanza ed elisoccorso del 118, polizia stradale, polizia locale di Arzachena e carabinieri.