Nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 14 luglio, sulla Ss 131 Dcn verso le ore 18:20 una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro è intervenuta al Km 59+500 a causa di un incidente stradale.

Una piccola utilitaria con a bordo una famiglia, due adulti e due ragazzi di 9 e 11 anni, per cause in corso di accertamento è andata a urtare violentemente la barriera di protezione laterale della carreggiata, per poi ribaltarsi.

L’intervento della squadra Vvf è valso a mettere in sicurezza l’auto coinvolta, assistere le persone coinvolte e a ripristinare le condizioni di sicurezza del tratto stradale interessato dal sinistro.

Sul posto sono tempestivamente accorse quattro ambulanze del servizio sanitario 118 e la polizia stradale di Nuoro. Per consentire i soccorsi è stato chiuso il traffico momentaneamente, per circa una ventina di minuti. Le persone coinvolte sono state trasferite all’ospedale di Nuoro per ulteriori accertamenti.