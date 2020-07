Bel tempo ‘guastato’ da temporali nei prossimi giorni sull’Italia. L’alta pressione delle Azzorre entrerà infatti in crisi, rimanendo defilata sull’Europa occidentale e favorendo l’inserimento di venti instabili dal Nord Atlantico. Secondo le previsioni di Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com, “il sole non mancherà sul nostro Paese, ma dovremo fare i conti anche con qualche rovescio o temporale, localmente di forte intensità e più probabile durante le ore pomeridiane e serali. Le zone più a rischio nei prossimi giorni saranno Alpi, Prealpi, pedemontane del Nord, Piemonte ed in generale tutto l’Appennino; occasionali acquazzoni o temporali potranno altresì coinvolgere il resto della Pianura Padana, il versante adriatico fin sulle coste e le Isole Maggiori, in particolare cagliaritano e catanese. Tra giovedì notte e venerdì è poi atteso un impulso instabile in discesa dal Nord Europa, con rovesci e temporali questa volta probabilmente più incisivi dapprima al Centro e parte del Nord (specie Emilia Romagna, basso Piemonte e Liguria), poi sparsi anche al Sud.”.

“Il prossimo weekend vedrà l’Italia ancora contesa tra correnti instabili e anticiclone delle Azzorre” – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – “con qualche temporale ancora possibile soprattutto su Nordest e regioni del Sud”. “Non si intravedono almeno per i prossimi 6-7 giorni ondate di caldo significative.

Il caldo infatti non sarà mai eccessivo sull’Italia ma in generale nella norma salvo casi locali. Anzi le temperature potranno risultare a tratti inferiori alle medie del periodo lungo il versante adriatico”.