I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno arrestato in flagranza del reato di rapina aggravata in concorso, un uomo e tre donne rom, gravati da precedenti penali, rispettivamente di 37 anni, 25, 19 e 23 anni.

Intorno alle 18 circa di domenica, in località Frutti d’Oro, a Capoterra, i quattro si sono introdotti, dopo aver sfondato la vetrata della porta d’ingresso, all’interno dell’abitazione di due coniugi cagliaritani che, in quei frangente, mentre rincasavano, li hanno colti di sorpresa. Sul momento la proprietaria dell’abitazione ha tentato immediatamente di immobilizzare una delle giovani malviventi che però è riuscita subito a scappare dopo averla violentemente aggredita con graffi e svariati colpi al volto. I quattro, non riuscendo ad portar via alcunche’ dall’abitazione sono fuggiti in strada e, saliti a bordo di una Skoda “Fabia”, sono scappati scappavano a grande velocita’ sulla Statale 195 verso Cagliari.

I due coniugi hanno chiamato immediatamente la centrale operativa dei carabinieri di Cagliari che ha inviato sul posto alcuni equipaggi del Radiomobile i quali, dopo un breve inseguimento dei fuggitivi lungo la sulcitana, nel corso del quale i malviventi hanno tentato più volte di far perdere le proprie tracce procedendo sulla corsia opposta di marcia e mettendo in serio pericolo l’incolumità degli altri automobilisti, sono riusciti a raggiungere e bloccare i quattro rapinatori nel territorio di Capoterra in località “Maramura”.

I quattro sono stati trovati in possesso di una valigetta contenente arnesi da scasso, che è stata subito sequestrata.

La vittima, recatasi dalla guardia medica di Cagliari, è stata riscontrata affetta da svariate contusioni ed escoriazioni, con prognosi di quindici giorni. Gli arrestati, terminate le formalità di rito, sono stati portati nel carcere di Uta a disposizione dell’Autorità giudiziaria.