“E’ necessario riprendere immediatamente il confronto tra organizzazioni sindacali e datoriali per la sottoscrizione dei Contratti di lavoro di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari che dovranno rilanciare tutto il settore e dare dignità e attenzione ai lavoratori”. Lo dichiara la segretaria regionale della Uila Sardegna, Gaia Garau, che – in occasione dell’iniziativa “#CPLDAY” promossa dalle Segreterie nazionali di UILA, FAI-CISL e FLAI- CGIL -rilancia la questione dei quattro contratti provinciali di lavoro dei braccianti agricoli sardi scaduti ormai da mesi.

“Alla fine dell’estate scorsa” spiega Garau, “le organizzazioni sindacali, hanno inviato a Coldiretti, Confagricoltura e CIA territoriali le piattaforme con le richieste di rinnovo, contenenti anche le proposte di aumento salariale”. Le rivendicazioni ruotano su alcuni punti in comune: il sistema delle relazioni sindacali; il mercato del lavoro, per garantire maggiore trasparenza e legalità; il potenziamento della bilateralità territoriale; la promozione del welfare; la designazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) per ottenere maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro.