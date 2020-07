Giorni fa erano intervenuti i Vigili del fuoco per spegnere le fiamme, ma la situazione non è migliorata. Stiamo parlando del continuo fumo che arriva dal campo rom di Selargius. Per bonificare l’area, gli operatori avevano impiegato diverse ore.

Questa volta le lamentele arrivano via social, dove alcuni cittadini hanno segnalato un nuovo rogo. “Le fiamme sono accese da circa 3 giorni” è quanto si legge in un gruppo Facebook di Selargius.

Le foto dell’ultimo intervento: