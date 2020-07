Saranno 15 i milioni di euro che le 35mila imprese artigiane della Sardegna avranno a disposizione per questo 2020, per crescere, investire e rafforzarsi. Lo stanziamento è stato deciso dalla Giunta Regionale, su indicazione dell’Assessore Regionale all’Artigianato, Gianni Chessa, che ha raccolto l’appello e i suggerimenti di Confartigianato Sardegna.

“Aspettavamo da tempo un segnale di attenzione verso il comparto – commentano Antonio Matzutzi e Daniele Serra, Presidente e Segretario di Confartigianato Imprese Sardegna – e questo impegno dell’Esecutivo non è frutto del caso ma è il risultato di una continua interlocuzione tra politica e imprese, mai interrotta neanche in questi mesi di lockdown”. “Se il primo passo, politico, è stato fatto, ora chiediamo che questi fondi possano essere il più celermente possibile, messi a disposizione del sistema artigiano – continuano Matzutzi e Serra- per questo è necessario, e urgente, un impegno straordinario agli Assessorati competenti affinché le regole per il loro utilizzo vengano scritte il più rapidamente possibile”.