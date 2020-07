“L’esito della votazione sul disegno di legge 162/A all’art 22? Sei milioni di euro per i trasformatori e 0 per i pastori”.

Lo scrive in una nota Eugenio Lai, consigliere regionale in quota Leu, che insieme al collega Daniele Secondo Cocco ha presentato un emendamento per far sì che l’erogazione delle somme per l’acquisto di formaggio venga subordinata ad un accordo di programma “mediante il quale i trasformatori si impegnano ad aumentare il prezzo del latte ai produttori”.