Il comune di Cagliari ha approvato all’unanimità la mozione circa la riqualificazione e la valorizzazione della spiaggia cagliaritana di Calamosca.

Come sottolinea Francesca Mulas, consigliera comunale del gruppo dei Progressisti, da diversi anni la piccola ma frequentata spiaggia soffre di “una serie di criticità che ne sminuiscono il grande valore”.

Dopo un sopralluogo effettuato a Calamosca il 26 maggio da vari esponenti dei gruppi di opposizione e maggioranza, come Raffaele Onnis (Riformatori), Guido Portoghese e Fabrizio Marcello (Pd), Matteo Lecis Cocco Ortu (Sinistra per Cagliari), Antonello Angioni (Psdaz), Antonello Floris e Pierluigi Mannino (Fratelli d’Italia) e Giorgio Cugusi (Riformatori), si è deciso di mettere fine al degrado e alla trascuratezza.

“Abbiamo preso appunti” scrive la consigliera su Facebook ” mancano i cestini per i rifiuti, le persone con disabilità non possono accedere se non chiedendo il permesso al proprietario dell’hotel, le mura di contenimento sono invase di piante infestanti, mancano i servizi igienici, la strada che va dal piazzale verso La Paillote non è inserita nel capitolato del servizio per il ritiro dei rifiuti”. Così, con la votazione a favore della riqualificazione, “il sindaco e la giunta si impegnano a realizzare tutti gli interventi per la pulizia e la cura del piazzale, la sistemazione dei bagni, l’accesso alle persone con disabilità”. Non solo. “È stato chiesto di sistemare le rastrelliere per le biciclette, che attualmente vengono legate ai pali o alle transenne, e che si sistemino cartelli esplicativi che raccontino a cittadini e turisti il significato paesaggistico, ambientale e storico di questi luoghi”.

