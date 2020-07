“Il via libera dato dal Consiglio regionale consente di rendere disponibili per le imprese colpite dalla crisi Covid ed i lavoratori circa 190 milioni di euro”. A dichiararlo è il presidente del Consiglio regionale Michele Pais.

“La modulazione delle risorse stanziate consentirà interventi a favore di tutti i settori colpiti dalla pandemia. Con queste misure si è dato forma ad un piano straordinario di sostegno – conclude il presidente Pais – del quale beneficiano tra gli altri le imprese del turismo, dell’agricoltura e della pesca, del commercio e dell’artigianato, ma anche le società sportive e i lavoratori autonomi. Ringrazio le forze politiche per la rapidità con cui hanno dato il via libera alla programmazione delle risorse in modo da rispondere subito alle esigenze delle imprese”.