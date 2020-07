Sono due le frequenze settimanali operate dalla compagnia aerea Vueling che, dalla giornata di oggi, collegano l’aeroporto del capoluogo sardo verso Barcellona, hub del vettore a livello internazionale. Unica connessione diretta tra lo scalo sardo e la città catalana, il collegamento sarà attivo anche per tutto il mese di agosto.

“Siamo davvero felici di poter annunciare oggi la rotta tra lo scalo di Cagliari e il nostro hub a livello internazionale. Nei mesi scorsi ci siamo preparati al meglio per offrire una ricca stagione estiva, sempre adottando severe misure per la sicurezza e l’igiene sia a bordo dei nostri aerei sia durante le operazioni a terra, a partire dalla coda per il check-in, per garantire ai nostri passeggeri voli sicuri” ha commentato Charlotte Dumesnil, Director of international Market Development.

“Torna finalmente una delle connessioni internazionali più richieste dai passeggeri – ha dichiarato Renato Branca, amministratore delegato di Sogaer, società di gestione dell’Aeroporto di Cagliari-Elmas – In questi anni la Spagna si è dimostrata un mercato sempre più importante per l’Aeroporto di Cagliari sia per il traffico leisure, incoming e outgoing, sia per i viaggi di lavoro, e Barcellona El Prat è a tutti gli effetti uno dei punti fermi del nostro network. Ringrazio Vueling per aver creduto nel potenziale di questa rotta e per aver confermato una partnership che va avanti dal 2013”