In Sardegna le elezioni per il rinnovo di 160 Consigli comunali tra cui Nuoro, previste per questa primavera, sono slittate al prossimo autunno, in una data ancora da stabilire tra il 24 ottobre e il 29 novembre. Per quanto riguarda il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari e per assegnare il collegio del nord dell’Isola per il Senato, si voterà il 20 settembre.

La decisione di spostare la data del voto, presa con una leggina approvata dal Consiglio regionale, sta provocando polemiche politiche, soprattutto tra l’opposizione, che chiede di “risparmiare” i 9 milioni che si spenderebbero senza l’accorpamento. Il Partito Democratico, per esempio, ha presentato una proposta di legge per l’Election Day insieme a una campagna social: “nove milioni di euro: i nostri soldi usateli meglio“.

