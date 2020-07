E’ attesa nel pomeriggio la sentenza per il processo Corte d’assise a Sassari per l’omicidio di Zeneb Badir, la donna marocchina di 34 anni, uccisa il 23 luglio 2018 in uno stazzo di Baia Sardinia, nel territorio comunale di Arzachena.

Alla sbarra ci sono Jalal Hassissou, 40 anni, e Soufyane El Khedar, 36 anni, connazionali della vittima accusati di averla prima massacrata di botte e poi lasciata in agonia per ore prima di accompagnarla all’ospedale di Olbia simulando un incidente in casa. Il pm Gregorio Capasso ha chiesto l’ergastolo per entrambi, la difesa l’assoluzione.

La corte presieduta da Massimo Zaniboni si è ritirata in camera di consiglio per formulare la sentenza.