I Vigili del fuoco sono intervenuti a metà mattina per un incendio di un’auto in sosta in un parcheggio coperto e privato in via Quarto dei Mille nel comune di Elmas.

La sala operativa del 115 ha quindi inviato sul posto una squadra di pronto intervento della sede centrale che con un’APS (autopompaserbatoio) e il supporto di un’autobotte ha spento le fiamme che hanno coinvolto la macchina e la copertura, e provvedendo alla messa in sicurezza dell’area circostante.

Fortunatamente è stata evitata la propagazione delle fiamme ad altre autovetture o strutture nelle vicinanze.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

Le foto: