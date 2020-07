Il sindaco di Nuoro Andrea Soddu ha scritto all’Ufficio territoriale della Protezione civile regionale in merito ai disagi che ogni giorno i cittadini devono sopportare in attesa di poter accedere nell’ufficio postale di piazza Crispi, costretti, a causa delle misure anti-covid, a lunghi tempi di attesa sotto il sole.

«In questo periodo – scrive il sindaco -, causa le norme sanitarie COVID19 che impongono una rigorosa contingentazione a tutti gli enti (e non solo) che forniscono servizi ai cittadini, ricevo diverse segnalazioni di disagio generato dai tempi di attesa per accedere all’ufficio, trascorsi in pieno sole sulle gradinate e nel marciapiede antistante la sede postale».

Per ovviare almeno in parte a queste difficoltà, il primo cittadino chiede alla Protezione civile «se è possibile provvedere ad allestire alcuni gazebo nel marciapiede prospiciente la gradinata, allo scopo di far sostare all’ombra i cittadini, soprattutto in riferimento alle persone anziane, alle donne e ai bambini».