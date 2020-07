“Qualcosa non funziona nella sanità in Sardegna”. Lo scrive Luca Locci, coordinatore regionale SGB, che ha raccontato un fatto personale accaduto oggi.

“Mia figlia cardiopatica? Un’ora e mezza di pronto soccorso del Santissima Trinità. Sono dovuto intervenire diversamente e mi sono visto costretto a chiamare anche le forze dell’ordine”.

“Spero – scrive ancora Locci – che vada tutto bene ma non può funzionare così, evidentemente nella sanità sarda qualcosa non funziona. Speriamo vada tutto per il meglio. Sono fuori dall’ospedale e attendo, ma nessuno mi dà notizie. Non si muore solo di Covid, ci sono tante altre patologie gravi”.