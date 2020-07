La concentrazione dell’alga ostreopsis ovata nel tratto di mare de Las Tronas, nel comune di Alghero, si ripresenta con il fenomeno già evidenziatosi in diverse occasioni. L’Arpas, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente in Sardegna, nell’ambito del campionamento ordinario ne ha riscontrato una alta concentrazione, riconducibile ad una fase di allerta con livelli di rischio sanitario da contatto e inalazione.

La fioritura (bloom ) della microalga potenzialmente tossica, presente anche nei nostri mari come nel resto del Mediterraneo, è stata associata a disturbi respiratori e febbre osservati a partire dal 1998 in diverse Regioni. Il contatto avviene tramite l’inalazione di tossine prodotte dall’alga o di frammenti di cellule di Ostreopsis presenti nell’aerosol marino.

Tutti i sintomi si attenuano dopo poche ore, risolvendosi entro 24-48 semplicemente allontanandosi dalle zone interessate dalla proliferazione. L’Arpas precisa che oggi, 16 luglio è previsto un nuovo prelievo al fine di verificare l’evolversi del fenomeno, auspicando la diminuzione della concentrazione nel tratto di mare interessato.